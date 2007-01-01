Щелкин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Щелкина Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Щелкина Федосья Федоровна
Город Вышний Волочек
Рождение ребёнка
16.10.1929
Дочь: Лютивинская Маргарита Ивановна
Мать ребёнка: Щелкина Федосья Федоровна
Город Вышний Волочек
Смерть
Неизвестно