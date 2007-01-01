Щелкин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелкин Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Щелкин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Щелкина Федосья Федоровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Щелкин Валентин Иванович

Мать ребёнка: Щелкина Федосья Федоровна

Город Вышний Волочек
Рождение ребёнка
16.10.1929

Дочь: Лютивинская Маргарита Ивановна

Мать ребёнка: Щелкина Федосья Федоровна

Город Вышний Волочек
Смерть
Неизвестно
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