Шарапов Афанасий Ульянов
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1869 ст.
Жена: Шарапова Марфа Васильева
"ГААО"Бракосочетание Введенсая церковь с.Софиевки Метрическая книга Ф.173.,Оп.,12.Д.780.,стр.115 Поручители по жениху: Даниил Никитов Шарапов Афанасий Савельев Жабин по невесте: Иван Иванов Неретин Ст... Показать все
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шарапов Виктор Афанасьевич
Мать ребёнка: Шарапова Марфа Васильева
Смерть
Неизвестно