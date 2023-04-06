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Шарапов Афанасий Ульянов

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Место рождения

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
29.10.1869 ст.

Жена: Шарапова Марфа Васильева

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
"ГААО"Бракосочетание Введенсая церковь с.Софиевки Метрическая книга Ф.173.,Оп.,12.Д.780.,стр.115 Поручители по жениху: Даниил Никитов Шарапов Афанасий Савельев Жабин по невесте: Иван Иванов Неретин Ст... Показать все
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шарапов Виктор Афанасьевич

Мать ребёнка: Шарапова Марфа Васильева

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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