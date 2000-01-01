Мерон (Meron) Мари Катрин (Maria Catherina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерон (Meron) Мари Катрин (Maria Catherina)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мерон Бернар

Мать: Сен-Ло Мари Элизабет

Бракосочетание
09.07.1691

Муж: Флик Иоганнес Якоб

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
04.10.1708

Сын: Флик Андреас

Отец ребёнка: Флик Иоганнес Якоб

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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