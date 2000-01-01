Мерон (Meron) Мари Катрин (Maria Catherina)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мерон Бернар
Мать: Сен-Ло Мари Элизабет
Бракосочетание
09.07.1691
Муж: Флик Иоганнес Якоб
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
04.10.1708
Сын: Флик Андреас
Отец ребёнка: Флик Иоганнес Якоб
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно