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Асташкин Андрей Григорьевич

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Место рождения

Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка

Дата рождения

01.10.1905 ст.

Дата смерти

27.02.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1906 и 1906 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка
Рождение ребёнка
26.03.1939

Дочь: Алгазина Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Асташкина Александра Прокопьевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асташкина Александра Прокопьевна

Смерть
27.02.1947
Омск, город Омск, Омская область
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