Асташкин Андрей Григорьевич
Место рожденияТульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка
Дата рождения01.10.1905 ст.
Дата смерти27.02.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка
Рождение ребёнка
26.03.1939
Дочь: Алгазина Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Асташкина Александра Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1947