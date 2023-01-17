Беклешов Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беклешов Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1745

Дата смерти

05.08.1808

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1783 по 1796
г. Рига, Рижский уезд Рижской губернии
Место жительства
С 1804 по 1806
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.08.1808
г. Рига, Рижский уезд Рижской губернии
Место жительства
По 1808
г. Рига, Рижский уезд Рижской губернии
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