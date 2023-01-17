Беклешов Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1745
Дата смерти05.08.1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1783 по 1796
г. Рига, Рижский уезд Рижской губернии
Место жительства
С 1804 по 1806
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.08.1808
г. Рига, Рижский уезд Рижской губернии
Место жительства
По 1808
г. Рига, Рижский уезд Рижской губернии