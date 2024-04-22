Вьялкин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Вьялкин Василий Степанович
Мать: Вьялкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1875
Сын: Вьялкин Феодор Михайлович
Мать ребёнка: Вьялкина Параскева Никитична
Рождение ребёнка
20.09.1879
Дочь: Афанасия Михайловна
Мать ребёнка: Вьялкина Параскева Никитична
Рождение ребёнка
02.06.1880
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Вьялкина Параскева Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонида Михайловна
Мать ребёнка: Вьялкина Параскева Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно