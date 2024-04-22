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Вьялкин Михаил Васильевич

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Вьялкин Василий Степанович

Мать: Вьялкина Анна Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.02.1875

Сын: Вьялкин Феодор Михайлович

Мать ребёнка: Вьялкина Параскева Никитична

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.09.1879

Дочь: Афанасия Михайловна

Мать ребёнка: Вьялкина Параскева Никитична

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.06.1880

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Вьялкина Параскева Никитична

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонида Михайловна

Мать ребёнка: Вьялкина Параскева Никитична

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Параскева Никитична

Смерть
Неизвестно
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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