Шеметов Михайло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Михайло

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шеметов Федор

Мать: Шеметова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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