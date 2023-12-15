Коряковский Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряковский Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Коряковский Иван Прокопьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1981

Сын: Коряковский Александр Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.1982

Сын: Коряковский Михаил Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1989

Дочь: Брусина (Коряковская) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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