Коряковский Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Коряковский Иван Прокопьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1981
Сын: Коряковский Александр Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1982
Сын: Коряковский Михаил Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1989
Дочь: Брусина (Коряковская) Ольга Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно