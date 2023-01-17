Манташев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манташев Александр Иванович

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Место рождения

г. Тбилиси, Грузия

Дата рождения

1842

Дата смерти

02.05.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1869 по 1872
г. Манчестер, Великобритания
Место жительства
С 1872 по 1911
г. Тбилиси, Грузия
Смерть
02.05.1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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