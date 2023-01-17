Манташев Александр Иванович
Место рожденияг. Тбилиси, Грузия
Дата рождения1842
Дата смерти02.05.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1869 по 1872
г. Манчестер, Великобритания
Место жительства
С 1872 по 1911
г. Тбилиси, Грузия
Смерть
02.05.1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния