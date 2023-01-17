Садретдинова (Зыятдинова) Фазила
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти07.11.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Акманиттинов Зыятдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Габдульянов Хакимьян
Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Габдульянов Равиль
Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Габдульянов Васимьян
Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян
Рождение ребёнка
04.05.1929
Дочь: Хазиханов Хайрамал
Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Мадина
Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян
Рождение ребёнка
08.08.1932
Сын: Габдульянова Закий
Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян
Рождение ребёнка
15.06.1935
Дочь: Фатыхова Газиза
Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Шафига
Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Дания
Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян
Рождение ребёнка
22.03.1942
Дочь: Рауфа
Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян
Рождение ребёнка
21.06.1947
Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян
Смерть
07.11.1974
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно