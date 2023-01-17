Садретдинова (Зыятдинова) Фазила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинова (Зыятдинова) Фазила

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Место рождения

Новый Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

07.11.1974

Пол

Женский

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Акманиттинов Зыятдин

Мать: не указана

Новый Бугалыш, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Габдульянов Хакимьян

Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Габдульянов Равиль

Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Габдульянов Васимьян

Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1929

Дочь: Хазиханов Хайрамал

Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Мадина

Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1932

Сын: Габдульянова Закий

Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1935

Дочь: Фатыхова Газиза

Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Шафига

Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Дания

Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян

Рождение ребёнка
22.03.1942

Дочь: Рауфа

Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян

Рождение ребёнка
21.06.1947

Сын: Габдульянова Мавлявей

Отец ребёнка: Садретдинов Габдульян

Смерть
07.11.1974
Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
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