Васильева (Полонникова) Агриппина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1854
Рождение ребёнка
С 1854 по 1858
Сын: Васильев Николай Анисимович
Отец ребёнка: Васильев Анисим Иванович
Год рождения исходя из возраста в записи о смерти. Согласно окладным книгам, год рождения по ревизии - 1858 г., от роду - 1857 г.
Рождение ребёнка
14.08.1857 ст.
Отец ребёнка: Васильев Анисим Иванович
Смерть
До 1859
Исходя из даты записи о втором браке Анисима.