Васильева (Полонникова) Агриппина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Полонникова) Агриппина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1818 по 1830 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1854

Муж: Васильев Анисим Иванович

Рождение ребёнка
С 1854 по 1858

Сын: Васильев Николай Анисимович

Отец ребёнка: Васильев Анисим Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о смерти. Согласно окладным книгам, год рождения по ревизии - 1858 г., от роду - 1857 г.
Рождение ребёнка
14.08.1857 ст.

Сын: Васильев Иван Анисимович

Отец ребёнка: Васильев Анисим Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1859
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Исходя из даты записи о втором браке Анисима.

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