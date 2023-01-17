Чередов Фёдор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Чередов Иван Кириллов
Мать: Чередова Мария Фомина
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Леканида Фёдорова
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Арина Фёдорова
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: Чередова Евдокия
Военная служба
С 1814
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Евдокия
Смерть
1840