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Чередов Фёдор Иванов

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Место рождения

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Чередов Иван Кириллов

Мать: Чередова Мария Фомина

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чередов Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Леканида Фёдорова

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Арина Фёдорова

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: Чередова Евдокия

Военная служба
С 1814
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия

Смерть
1840
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