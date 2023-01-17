Пупышева Дарья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупышева Дарья Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1912 ст.

Сын: Пупышев Николай Никифорович

Отец ребёнка: Пупышев Никифор Амвросиевич

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1914 ст.

Сын: Пупышев Захар Никифорович

Отец ребёнка: Пупышев Никифор Амвросиевич

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1917 ст.

Сын: Пупышев Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Пупышев Никифор Амвросиевич

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1918 ст.

Дочь: Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Пупышев Никифор Амвросиевич

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупышев Никифор Амвросиевич

Смерть
Неизвестно
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