Халявина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халявина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1986

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Халявин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халявин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Халявин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халявин Владимир

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