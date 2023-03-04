Билдинмаа Анатолий Доланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билдинмаа Анатолий Доланович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1991

Дочь: Билдинмаа Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Доптуг-Оол Роза Монгушевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билдинмаа Чодураа Анатольевна

Мать ребёнка: Доптуг-Оол Роза Монгушевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доптуг-Оол Роза Монгушевна

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