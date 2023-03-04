Билдинмаа Анатолий Доланович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1991
Дочь: Билдинмаа Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Доптуг-Оол Роза Монгушевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билдинмаа Чодураа Анатольевна
Мать ребёнка: Доптуг-Оол Роза Монгушевна
Бракосочетание
Неизвестно