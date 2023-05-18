Жабина Устиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина Устиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: (Жабина) Фёкла Михайловна

Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Жабин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Жабин Аврам Михайлович

Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Жабина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Жабина) Марьяна Михайловна

Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Жабин Денис Михайлович

Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Жабин Самуил Михайлович

Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Жабин Дорофей

Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович

Смерть
До 1850

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