Жабина Устиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: (Жабина) Фёкла Михайловна
Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Жабина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Жабина) Марьяна Михайловна
Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Жабин Дорофей
Отец ребёнка: Жабин Михаил Трофимович
Смерть
До 1850