Шмилык Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1831
Дочь: (Шмилык) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Шмилык (Хамадык) Мария Петровна
Рождение ребёнка
21.07.1833
Мать ребёнка: Шмилык (Хамадык) Мария Петровна
Рождение ребёнка
10.08.1836
Дочь: (Шмилык) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Шмилык (Хамадык) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Шмилык (Хамадык) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шмилык) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Шмилык (Хамадык) Мария Петровна
Смерть
Неизвестно