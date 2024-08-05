Шмилык Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмилык Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1831

Дочь: (Шмилык) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Шмилык (Хамадык) Мария Петровна

Рождение ребёнка
21.07.1833

Сын: Шмилык Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Шмилык (Хамадык) Мария Петровна

Рождение ребёнка
10.08.1836

Дочь: (Шмилык) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Шмилык (Хамадык) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шмилык Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шмилык (Хамадык) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шмилык) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Шмилык (Хамадык) Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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