Корнева Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.2002

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.2002

Отец: Корнев Алексей Анатольевич

Мать: Корнева Юлия

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