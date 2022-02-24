Туников Аркадий Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1938
Дата смерти24.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1938
Рождение ребёнка
05.04.1961
Мать ребёнка: Туникова Светлана Давыдовна
Рождение ребёнка
04.07.1962
Сын: Туников Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Туникова Светлана Давыдовна
Рождение ребёнка
10.07.1963
Дочь: Крайнова Наталья Аркадьевна
Мать ребёнка: Туникова Светлана Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.2022