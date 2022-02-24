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Туников Аркадий Андреевич

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

13.09.1938

Дата смерти

24.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1938

Отец: Туников Андрей Иванович

Мать: Туникова Евдокия Никитична

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
05.04.1961

Сын: Туников Юрий Аркадьевич

Мать ребёнка: Туникова Светлана Давыдовна

Рождение ребёнка
04.07.1962

Сын: Туников Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Туникова Светлана Давыдовна

Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.07.1963

Дочь: Крайнова Наталья Аркадьевна

Мать ребёнка: Туникова Светлана Давыдовна

Инта, Инта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туникова Светлана Давыдовна

Смерть
24.02.2022
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