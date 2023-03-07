Орлов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Михаил

Орлов Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: Орлова Екатерина Ивановна

Смерть
1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close