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Орлов Михаил
Орлов Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Дата смерти
1971
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Орлова (Шалагина) Екатерина Ивановна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать:
Орлова Екатерина Ивановна
Смерть
1971
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