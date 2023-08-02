Mycielski Kazimierz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mycielski Kazimierz

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Mycielski Franciszek Cyrjak Cyprian

Мать: Mycielska Waleria

Смерть
1863
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