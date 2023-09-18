Скочеляс Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.2016
Дочь: Скочеляс Алиса Алексеевна
Мать ребёнка: Скочеляс Екатерина Олеговна
Рождение ребёнка
03.09.2018
Дочь: Скочеляс Вероника Алексеевна
Мать ребёнка: Скочеляс Екатерина Олеговна