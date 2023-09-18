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Скочеляс Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скочеляс Екатерина Олеговна

Рождение ребёнка
20.10.2016

Дочь: Скочеляс Алиса Алексеевна

Мать ребёнка: Скочеляс Екатерина Олеговна

Рождение ребёнка
03.09.2018

Дочь: Скочеляс Вероника Алексеевна

Мать ребёнка: Скочеляс Екатерина Олеговна

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