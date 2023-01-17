Сапрыкина (Астахова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти29.11.1973
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Астахов Василий
Мать: Астахова Екатерина
Рождение ребёнка
04.08.1950
Дочь: Приходько Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Денисович
Рождение ребёнка
13.12.1955
Дочь: Огольцова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Денисович
Рождение ребёнка
07.09.1957
Сын: Сапрыкин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Денисович
Рождение ребёнка
25.09.1958
Сын: Сапрыкин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Денисович
Смерть
29.11.1973