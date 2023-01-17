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Сапрыкина (Астахова) Александра Васильевна

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Место рождения

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

29.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Астахов Василий

Мать: Астахова Екатерина

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.08.1950

Дочь: Приходько Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Денисович

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
13.12.1955

Дочь: Огольцова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Денисович

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.09.1957

Сын: Сапрыкин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Денисович

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.09.1958

Сын: Сапрыкин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Денисович

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
29.11.1973
Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
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