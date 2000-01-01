Журавлева (Зубанова) Дарья Ивлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Зубанова) Дарья Ивлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Журавлев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Журавлев Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно
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