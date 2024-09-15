Пахомова (Пахомова) Александра Стефановна
Место рождения
Дата рождения12.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_12.05.1901_крещение-13.05.1901 пол_Ж_ запись - 33 род. Александра в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Стефан Никаноров и законная жена ... Показать все
Крещение
13.05.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_12.05.1901_крещение-13.05.1901 пол_Ж_ запись - 33 род. Александра в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Стефан Никаноров и законная жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно