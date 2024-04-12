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Кузьминов Александр Вячеславович

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Место рождения

Бобруйск, Могилёвская область

Дата рождения

24.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1969

Отец: Кузьминов Вячеслав Васильевич

Мать: Кузьминова Валентина Николаевна

Бобруйск, Могилёвская область
Бракосочетание
24.09.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
27.01.2012

Сын: Кузьминов Тимур Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
11.08.2014

Сын: Кузьминов Роман Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
01.10.2018

Сын: Кузьминов Михаил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
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