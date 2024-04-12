Кузьминов Александр Вячеславович
Место рождения
Дата рождения24.09.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1969
Бракосочетание
24.09.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.2012
Сын: Кузьминов Тимур Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.2014
Сын: Кузьминов Роман Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.2018
Сын: Кузьминов Михаил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности