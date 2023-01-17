Коваленко Аким Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Коваленко Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Акимовна
Мать ребёнка: Коваленко Е Алексеевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Коваленко Е Алексеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: Коваленко Е Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Коваленко Каленик Акимович
Мать ребёнка: Коваленко Е Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленко Е Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Долговременная болезнь
Похороны
Неизвестно