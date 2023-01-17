Коваленко Аким Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Аким Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Коваленко Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Акимовна

Мать ребёнка: Коваленко Е Алексеевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Коваленко Карп Акимович

Мать ребёнка: Коваленко Е Алексеевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: Коваленко Е Алексеевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Коваленко Каленик Акимович

Мать ребёнка: Коваленко Е Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Е Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Ведильцы, Чернігівська область
Причина смерти: Долговременная болезнь
Похороны
Неизвестно
Ведильцы, Чернігівська область
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