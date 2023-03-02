Статникова (Кисилева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Статникова (Кисилева) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кисилев Иван

Мать: Кисилева Галина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1982
Крым, с. Сизовка
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