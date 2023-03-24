Королёва Евфимия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролёва Евфимия Никитична

Королёва Евфимия Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1892 по 1894 ст.

Сын: Королёв Василий Степанович

Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович

Рождение ребёнка
07.02.1898

Сын: Королёв Федор Степанович

Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Королёва Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович

Рождение ребёнка
31.08.1903

Сын: Королёв Аким Степанович

Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович

Рождение ребёнка
04.02.1907 ст.

Дочь: Королёва Анна Степановна

Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович

Рождение ребёнка
14.09.1909 ст.

Сын: Королёв Степан Степанович

Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович

Дедовск, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1911 ст.

Дочь: Королёва Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович

Рождение ребёнка
19.06.1913 ст.

Дочь: Королёва Ольга Степановна

Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович

Рождение ребёнка
26.10.1914 ст.

Дочь: Королёва Параскева Степановна

Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович

Рождение ребёнка
01.06.1917 ст.

Дочь: Королёва Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Степан Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close