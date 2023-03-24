Королёва Евфимия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1892 по 1894 ст.
Сын: Королёв Василий Степанович
Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович
Рождение ребёнка
07.02.1898
Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Королёва Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович
Рождение ребёнка
31.08.1903
Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович
Рождение ребёнка
04.02.1907 ст.
Дочь: Королёва Анна Степановна
Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович
Рождение ребёнка
14.09.1909 ст.
Сын: Королёв Степан Степанович
Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович
Дедовск, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1911 ст.
Дочь: Королёва Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович
Рождение ребёнка
19.06.1913 ст.
Дочь: Королёва Ольга Степановна
Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович
Рождение ребёнка
26.10.1914 ст.
Дочь: Королёва Параскева Степановна
Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович
Рождение ребёнка
01.06.1917 ст.
Дочь: Королёва Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Королёв Степан Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно