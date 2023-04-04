Карсаков Филимон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарсаков Филимон

Карсаков Филимон

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.02.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
28.08.1951

Сын: Карсаков Володя

Мать ребёнка: Карсаков Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Карсаков Полина

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карсаков Полина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close