Карсаков Филимон
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.02.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
28.08.1951
Сын: Карсаков Володя
Мать ребёнка: Карсаков Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Карсаков Полина
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карсаков Полина
Смерть
Неизвестно