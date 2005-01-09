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Радин Анатолий Анатольевич

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Место рождения

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

13.09.1957

Дата смерти

09.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1957

Отец: Радин Анатолий Васильевич

Мать: Иванченко Татьяна Федосеевна

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Работа или профессия
С 1973 по 1974
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
каменщик | Место работы: ПМК-819 Должность: каменщик
Образование
27.06.1974
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Образовательное учреждение: средняя школа № 3 Уровень образования: начальное
Образование
С 1975 по 07.07.1979
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Образовательное учреждение: Хабаровский государственный педагогический институт Специальность: физика. учитель средней школы Уровень образования: высшее
Работа или профессия
С 1976 по 1979
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
лаборант 0,5 ставки с 1978 преподаватель физики на вечернем отделении | Место работы: Хабаровский государственный педагогический институт Должность: лаборант 0,5 ставки с 1978 преподаватель физики на ... Показать все
Образование
19.04.1979
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Образовательное учреждение: Хабаровский государственный педагогический институт, факультет общественных профессий Специальность: шахматы, хоккей. общественный инструктор и судья по спорту
Работа или профессия
С ?.09.1979 по 1981
с. Таежное Хабаровский район
Место работы: Таежнинская средняя школа
Военная служба
04.08.1980
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Род войск: не служил Воинское звание: старший лейтенант в/б ВП № 023313 л/н Н-097136 выдан Хабаровским райвоенкоматом г. Хабаровска запас 1 разряда принял присягу 15.07.1979 вус 000210 Командир мотост... Показать все
Рождение ребёнка
1980

Сын: Радин Денис Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
С 1981 по 1984
с. Ленинское Ленинского района ЕАО
Место работы: Ленинская средняя школа
Работа или профессия
С ?.01.1984 по ?.01.1985
с. Ленинское Ленинского района ЕАО
начальник штаба ГО | Место работы: АДС Ленинского района ЕАО Должность: начальник штаба ГО
Образование
1984
Образовательное учреждение: Хабаровский краевой институт усовершенствования учителей Уровень образования: курсы повышения квалификации
Работа или профессия
С 1985 по 1989
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
учитель трудового обучения | Место работы: Средняя школа № 8 отдела народного образования исполнительного комитета Совета народных депутатов Краснофлотского района города Хабаровска Должность: учитель... Показать все
Образование
С 16.06.1986 по 28.06.1986
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Образовательное учреждение: Краевой институт усовершенствования учителей Уровень образования: подготовка резерва руководителей школы
Образование
17.06.1987
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Образовательное учреждение: Университет Марксизма-Ленинизма Хабаровского райкома Специальность: международные отношения
Бракосочетание
02.02.1991

Жена: Радина Инна Васильевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Работа или профессия
02.02.1991
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
методист | Место работы: Детский клуб "Вымпел" Должность: методист
Рождение ребёнка
10.03.1991

Дочь: Ефименко Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Радина Инна Васильевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.03.1991

Дочь: Радина Дарья Анатольевна

Мать ребёнка: Радина Инна Васильевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
09.01.2005
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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