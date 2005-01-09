Радин Анатолий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1957
Дата смерти09.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1957
Работа или профессия
С 1973 по 1974
каменщик | Место работы: ПМК-819 Должность: каменщик
Образование
27.06.1974
Образовательное учреждение: средняя школа № 3 Уровень образования: начальное
Образование
С 1975 по 07.07.1979
Образовательное учреждение: Хабаровский государственный педагогический институт Специальность: физика. учитель средней школы Уровень образования: высшее
Работа или профессия
С 1976 по 1979
лаборант 0,5 ставки с 1978 преподаватель физики на вечернем отделении | Место работы: Хабаровский государственный педагогический институт Должность: лаборант 0,5 ставки с 1978 преподаватель физики на ... Показать все
Образование
19.04.1979
Образовательное учреждение: Хабаровский государственный педагогический институт, факультет общественных профессий Специальность: шахматы, хоккей. общественный инструктор и судья по спорту
Работа или профессия
С ?.09.1979 по 1981
с. Таежное Хабаровский район
Место работы: Таежнинская средняя школа
Военная служба
04.08.1980
Род войск: не служил Воинское звание: старший лейтенант в/б ВП № 023313 л/н Н-097136 выдан Хабаровским райвоенкоматом г. Хабаровска запас 1 разряда принял присягу 15.07.1979 вус 000210 Командир мотост... Показать все
Рождение ребёнка
1980
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 1981 по 1984
с. Ленинское Ленинского района ЕАО
Место работы: Ленинская средняя школа
Работа или профессия
С ?.01.1984 по ?.01.1985
с. Ленинское Ленинского района ЕАО
начальник штаба ГО | Место работы: АДС Ленинского района ЕАО Должность: начальник штаба ГО
Образование
1984
Образовательное учреждение: Хабаровский краевой институт усовершенствования учителей Уровень образования: курсы повышения квалификации
Работа или профессия
С 1985 по 1989
учитель трудового обучения | Место работы: Средняя школа № 8 отдела народного образования исполнительного комитета Совета народных депутатов Краснофлотского района города Хабаровска Должность: учитель... Показать все
Образование
С 16.06.1986 по 28.06.1986
Образовательное учреждение: Краевой институт усовершенствования учителей Уровень образования: подготовка резерва руководителей школы
Образование
17.06.1987
Образовательное учреждение: Университет Марксизма-Ленинизма Хабаровского райкома Специальность: международные отношения
Бракосочетание
02.02.1991
Жена: Радина Инна Васильевна
Работа или профессия
02.02.1991
методист | Место работы: Детский клуб "Вымпел" Должность: методист
Рождение ребёнка
10.03.1991
Дочь: Ефименко Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Радина Инна Васильевна
Рождение ребёнка
10.03.1991
Дочь: Радина Дарья Анатольевна
Мать ребёнка: Радина Инна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.2005