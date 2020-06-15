Хусаинова (Акберова) Бану Гаффаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова (Акберова) Бану Гаффаровна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.07.1935

Дата смерти

15.06.2020

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1935

Отец: Акберов Гаффар

Мать: Акберова Шамсинур Зиннатовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1955

Дочь: Лариса Равилевна

Отец ребёнка: Хусаинов Равиль Сафиуллович

г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
03.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Равиль Сафиуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Равиль Сафиуллович

г.Ишимбай, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Равиль Сафиуллович

Смерть
15.06.2020
г.Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа, РБ, РФ
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