Хусаинова (Акберова) Бану Гаффаровна
Место рождения
Дата рождения02.07.1935
Дата смерти15.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1935
Отец: Акберов Гаффар
Рождение ребёнка
20.06.1955
Дочь: Лариса Равилевна
Отец ребёнка: Хусаинов Равиль Сафиуллович
г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
03.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хусаинов Равиль Сафиуллович
Рождение ребёнка
09.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хусаинов Равиль Сафиуллович
г.Ишимбай, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.2020
г.Уфа, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа, РБ, РФ