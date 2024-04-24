Ларина (Язынина) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1908
Дата смерти28.02.1981
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1908
Отец: Язынин Василий Митрофанович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
08.09.1935
Сын: Ларин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Ларин Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1949
Дочь: Прокопова Раиса Кузьминична
Отец ребёнка: Ларин Кузьма Васильевич
Сново-Здорово, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1981