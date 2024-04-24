Ларина (Язынина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Язынина) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1908

Дата смерти

28.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1908

Отец: Язынин Василий Митрофанович

Мать: Анна

Рождение ребёнка
08.09.1935

Сын: Ларин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Ларин Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
07.09.1949

Дочь: Прокопова Раиса Кузьминична

Отец ребёнка: Ларин Кузьма Васильевич

Сново-Здорово, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Кузьма Васильевич

Смерть
28.02.1981
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