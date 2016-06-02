Чередникова (Грибова) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередникова (Грибова) Екатерина Викторовна

Чередникова (Грибова) Екатерина Викторовна

avatar

Место рождения

Вологодская обл., Россия

Дата рождения

12.11.1956

Дата смерти

02.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1956

Отец: Грибов Виктор Алексеевич

Мать: Грибова Антонина Константиновна

Вологодская обл., Россия
Рождение ребёнка
28.05.1979

Сын: Чередников Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Чередников Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
14.04.1984

Сын: Чередников Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Чередников Андрей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередников Андрей Анатольевич

Смерть
02.06.2016
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close