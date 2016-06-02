Чередникова (Грибова) Екатерина Викторовна
Место рожденияВологодская обл., Россия
Дата рождения12.11.1956
Дата смерти02.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1956
Вологодская обл., Россия
Рождение ребёнка
28.05.1979
Сын: Чередников Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Чередников Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
14.04.1984
Сын: Чередников Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Чередников Андрей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.2016
Похороны
Неизвестно