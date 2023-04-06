Сизов Юдий (Иуда) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизов Юдий (Иуда)

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Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ботова Наталия Юдовна

Мать ребёнка: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Сизова Надежда Юдовна

Мать ребёнка: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сизов Василий Юдович

Мать ребёнка: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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