Сизов Юдий (Иуда)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ботова Наталия Юдовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Сизова Надежда Юдовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сизов Василий Юдович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1885