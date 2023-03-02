Кочура (Kochura) Яков (Yakov Petrovich)
Место рожденияКраснодарский край, Мостовский р-н
Дата рождения16.08.1913
Дата смерти15.09.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1913
Отец: Кочура Петр
Мать: не указана
Краснодарский край, Мостовский р-н
Рождение ребёнка
11.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Антоновка
Рождение ребёнка
29.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Антоновка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Антоновка
Военная служба
Неизвестно
Мостовский РВК, Краснодарский край, Мостовский р-н
Смерть
15.09.1943