Кочура (Kochura) Яков (Yakov Petrovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочура (Kochura) Яков (Yakov Petrovich)

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Место рождения

Краснодарский край, Мостовский р-н

Дата рождения

16.08.1913

Дата смерти

15.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1913

Отец: Кочура Петр

Мать: не указана

Краснодарский край, Мостовский р-н
Рождение ребёнка
11.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Антоновка

Рождение ребёнка
29.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Антоновка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Антоновка

Военная служба
Неизвестно
Мостовский РВК, Краснодарский край, Мостовский р-н
Смерть
15.09.1943
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