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Яковлев-Смирнов Василий Антонович

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Место рождения

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Яковлев Антон Яковлевич

Мать: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Серафима Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Елена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно
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