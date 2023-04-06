Яковлев-Смирнов Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Яковлев Антон Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Серафима Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Елена Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно