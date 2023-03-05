Каргина Валентина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1972
Сын: Каргин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Каргин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
30.05.1974
Дочь: Каргина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Каргин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Каргин Василий Кузьмич