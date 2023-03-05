Каргина Валентина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина Валентина Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1940

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1972

Сын: Каргин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Каргин Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
30.05.1974

Дочь: Каргина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Каргин Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Каргин Василий Кузьмич

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