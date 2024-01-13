Герасимов Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Сергей Григорьевич

Мать: Герасимова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Герасимова Анна (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Герасимова Анна (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Анна (?)

Смерть
Неизвестно
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