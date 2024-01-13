Герасимов Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Герасимова Анна (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Герасимова Анна (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасимова Анна (?)
Смерть
Неизвестно