Талдыкина Елена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Талдыкина Анна Феоктистовна
Отец ребёнка: Талдыкин Фетис (Феоктист) Спиридонович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Талдыкин Иван Феоктистович
Отец ребёнка: Талдыкин Фетис (Феоктист) Спиридонович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Талдыкина Наталья Феоктистовна
Отец ребёнка: Талдыкин Фетис (Феоктист) Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно