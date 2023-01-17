Талдыкина Елена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Елена Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Талдыкина Анна Феоктистовна

Отец ребёнка: Талдыкин Фетис (Феоктист) Спиридонович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Талдыкин Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Талдыкин Фетис (Феоктист) Спиридонович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Талдыкина Наталья Феоктистовна

Отец ребёнка: Талдыкин Фетис (Феоктист) Спиридонович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Фетис (Феоктист) Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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