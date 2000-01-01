Мосиева (Воденникова) Авдотья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воденников Илья Мотвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Мосиев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мосиев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосиев Владимир Федорович
Отец ребёнка: Мосиев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мосиев Федор
Смерть
Неизвестно