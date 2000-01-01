Мосиева (Воденникова) Авдотья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиева (Воденникова) Авдотья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воденников Илья Мотвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Мосиев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосиев Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Мосиев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосиев Владимир Федорович

Отец ребёнка: Мосиев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосиев Федор

Смерть
Неизвестно
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