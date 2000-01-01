Горобчук Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горобчук Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горобчук Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горобчук Григорий Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Лопатин, Винницкая обл., Казатинский район, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горобчук Григорий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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