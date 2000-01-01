Горобчук Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горобчук Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горобчук Григорий Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Лопатин, Винницкая обл., Казатинский район, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно