Филиппова Фаина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Фаина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1939

Дата смерти

11.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1961

Сын: Филиппов Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Павлович

Смерть
11.03.2021
Похоронена в Варежском кладбище
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