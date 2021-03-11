Филиппова Фаина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1939
Дата смерти11.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1961
Сын: Филиппов Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Филиппов Анатолий Павлович
Смерть
11.03.2021
Похоронена в Варежском кладбище