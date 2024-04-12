Черкашенина Татьяна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркашенина Татьяна Максимова

Черкашенина Татьяна Максимова

Место рождения

Чернянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Черкашенина Василиса Петрова

Отец ребёнка: Черкашенин Пётр Егоров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Черкашенин Андрей Петров

Отец ребёнка: Черкашенин Пётр Егоров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Черкашенин Фрол Петров

Отец ребёнка: Черкашенин Пётр Егоров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Черкашенина Параскева Петрова

Отец ребёнка: Черкашенин Пётр Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашенин Пётр Егоров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1794
Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close