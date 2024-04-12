Черкашенина Татьяна Максимова
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Черкашенина Василиса Петрова
Отец ребёнка: Черкашенин Пётр Егоров
Рождение ребёнка
1783 ст.
Отец ребёнка: Черкашенин Пётр Егоров
Рождение ребёнка
1789 ст.
Отец ребёнка: Черкашенин Пётр Егоров
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Черкашенина Параскева Петрова
Отец ребёнка: Черкашенин Пётр Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794