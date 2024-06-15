Бузоев Виталий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузоев Виталий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузоев Анзор Виталикович

Мать ребёнка: Аладжикова Ирина Анзоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузоева Зарина Виталиковна

Мать ребёнка: Аладжикова Ирина Анзоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аладжикова Ирина Анзоровна

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