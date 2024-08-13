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Семиколенов Евдоким Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1876

Отец: Семиколенов Кирилл Григорьевич

Мать: Семиколенова (Козлова) Феодосия Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
03.08.1876
Бракосочетание
03.11.1896

Жена: Семиколенова (Лелекова) Анна Панкратовна

Рождение ребёнка
14.09.1902

Сын: Семиколенов Стефан Евдокимович

Мать ребёнка: Семиколенова (Лелекова) Анна Панкратовна

Рождение ребёнка
21.12.1904

Дочь: (Семиколенова) Евгения Евдокимовна

Мать ребёнка: Семиколенова (Лелекова) Анна Панкратовна

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