Семиколенов Евдоким Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1876
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
03.08.1876
Бракосочетание
03.11.1896
Рождение ребёнка
14.09.1902
Сын: Семиколенов Стефан Евдокимович
Мать ребёнка: Семиколенова (Лелекова) Анна Панкратовна
Рождение ребёнка
21.12.1904
Дочь: (Семиколенова) Евгения Евдокимовна
Мать ребёнка: Семиколенова (Лелекова) Анна Панкратовна