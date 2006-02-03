Зарипов Фарук — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипов Фарук

Место рождения

Мещеряки

Дата рождения

15.04.1927

Дата смерти

03.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1927

Отец: Зарифов Низаметдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.02.2006
Похороны
Неизвестно

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