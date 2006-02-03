Зарипов Фарук
Место рожденияМещеряки
Дата рождения15.04.1927
Дата смерти03.02.2006
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1927
Отец: Зарифов Низаметдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.02.2006
Похороны
Неизвестно