Большакова Полина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1943
Дата смерти01.02.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1967
Сын: Большаков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1971
Сын: Большаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Васильевич
Смерть
01.02.2019