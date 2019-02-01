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Большакова Полина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1943

Дата смерти

01.02.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1967

Сын: Большаков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
13.05.1971

Сын: Большаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Васильевич

Смерть
01.02.2019
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