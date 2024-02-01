Васильевых Феодул Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Васильевых Никифор Савин
Мать: Васильевых Мария Иванова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Васильевых Елена
Мать ребёнка: Неонила Васильева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Васильевых Гликерия
Мать ребёнка: Неонила Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Васильева
Смерть
Неизвестно