Васильевых Феодул Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильевых Феодул Никифоров

Васильевых Феодул Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Васильевых Никифор Савин

Мать: Васильевых Мария Иванова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Васильевых Елена

Мать ребёнка: Неонила Васильева

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Васильевых Гликерия

Мать ребёнка: Неонила Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close