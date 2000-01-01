Тихонова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Тихонов Александр Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Куражова Галина Павловна

Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Шмелева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Павел Георгиевич

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