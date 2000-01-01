Тихонова Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Тихонов Александр Павлович
Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Куражова Галина Павловна
Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Шмелева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Тихонов Павел Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно